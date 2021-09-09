Що очікується на валютному ринку в четвер

Вчора Національний банк своїми рішучими діями не тільки зупинив зміцнення національної валюти, але і в черговий раз розгорнув спадний тренд вгору. Сьогодні весь фінансовий ринок країни буде чекати рішення НБУ щодо процентної ставки.

Є дві версії: облікову ставку НБУ або піднімуть на 0,5-1%, або залишать незмінною. У першому випадку це зіграє на користь зміцнення гривні, у другому - гривня може ще ослабнути. Котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку тут же відреагують на новину. До виходу новини (це станеться о 14:00 за київським часом) очікується жвава торгівля, покупці перевірять на міцність рівень 26,80 гривень.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,75/26,83 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці в середу коливалася в межах 26,82-26,84 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,85 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Після 14:00 можливі суттєві коливання ціни готівкового «американця».

Євро на ринку FOREX в середу продовжив спадну корекцію і опустився до позначки 1,1800 долара на тлі зростаючого падіння фондових ринків. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1811-1,1824 долара. Готівковий євро за день втратив в ціні ще 5 копійок: вранці його продавали по 31,70 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,65 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,67-31,70 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Сьогодні однакова ймовірність як зростання, так і продовження зниження ціни готівкового євро.

Російський рубль в середу здійснював різкі коливання між 73,20 і 73,50 рублів за долар. Вранці четверга він торгується в діапазоні 73,20-73,30 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці вчора подешевшав на 2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні вранці продаж почнеться за тією ж ціною, далі все буде залежати від поведінки гривні: якщо відновиться її падіння, рубль може знову подорожчати.