Названі найбезпечніші китайські автомобілі

Організація EuroNCAP вирішила провести краш-тести китайських автомобілів. Всупереч існуючим стереотипам, авто показали відмінні результати, повідомляє АвтоПортал.

Якщо точніше, то в EuroNCAP випробували китайські кросовери Lynk & Co 01 і NIO ES8. Ці моделі виходять на європейський ринок, а тому експерти вирішили перевірити їх рівень безпеки.

Як не дивно, обидва авто змогли заробити максимальні 5 зірок за новими, більш суворими правилами EuroNCAP. Тобто, це найбезпечніші китайські автомобілі.

Плаг-ін гібрид Lynk & Co 01 від G eely створений за участю фахівців Volvo на платформі кросовера Volvo XC40. Шведська компанія здавна приділяє величезну увагу безпеки і цим пояснюються дуже високі оцінки за краш-тести.

Якщо точніше, то Lynk & Co 01 отримав 96% за захист дорослих і 87% - за дітей. Безпека для пішоходів при наїзді оцінили в 71%, а електронні системи в 81% (в базовій комплектації є автоматичне гальмування, контроль розмітки і втоми водія, розпізнавання знаків).

Китайський електромобіль NIO ES8 впорався дещо гірше, але теж непогано - 82% за захист дорослих, 84% - за дітей, 72% - за безпеку для пішоходів і 92% - за електронних «помічників», які працюють ефективніше, ніж в Lynk & Co 01.

Генеральний секретар EuroNCAP Мішель ван Ратінген заявив, Lynk & Co 01 і NIO ES8 показали, що Made in China не обов'язково означає низький рівень безпеки. На відміну від ряду інших китайських моделей, ці два кросовера відповідають європейським стандартам.