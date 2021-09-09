Арестович назвав противників перейменування України "довбаними селюками"

Радник глави офісу президента України і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович розкритикував українців, яким не сподобалась його ідея про перейменування країни в Русь-Україну, повідомляє Depo.ua.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Арестович переконаний, що думки та дії цих людей "продиктовані страхом або тупістю".

Він підкреслив, що у критиків його ідеї "бліда спірохета, замість мізків, заросла вишнею". При цьому радник глави офісу президента додав, що у них немає ні розуміння, ні розмаху.

Політик також нагадав, що Україна за останнє сторіччя не раз змінювала свою назву. Він поставив собі питання, чому пояснювати всьому світу і своїм громадянам різницю між усіма її назвами та необхідність перейменування нормально, а роз'яснити різницю між "руськими" і "росіянами" буде складно.