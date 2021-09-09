Правозахисник розповів про плани бойовиків в ОРДЛО
Стало відомо про плани бойовиків в ОРДЛО. Вони планують референдум, щоб Росія їх визнала, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив засновник "Східної правозахисної групи" (CПГ) Павло Лисянський.
"Далі "ЛДНР" планують референдум, знову волатимуть, щоб Росія їх визнала, і розглядатимуть питання про об'єднання з робочою назвою "Союз народних республік", - розповів він.
Залучення власників російських паспортів з ОРДЛО до виборів до Держдуми носить насамперед ідеологічний характер, вважає він.
Цю логіку підтверджує риторика кремлівських пропагандистів. Мовляв, якщо жителі ОРДЛО говорять російською, їздять до Росії і голосують на її виборах, то де-факто, це "російська територія", заявив він.
Автор: Владислав Красінський