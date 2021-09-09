У ВООЗ назвали найнебезпечніший штам COVID-19
У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус (COVID-19). Найнебезпечнішим штамом вірусу є Дельта, повідомляє Обозреватель.
Про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан. Він вказав, що вірус продовжує мутувати в країнах, де населення не вакцинували. У ВООЗ додали, що у світі захворюваність вийшла на плато на рівні 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень.
"Люди говорили, що ми збираємося ліквідовувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно. Я думаю, що цей вірус залишиться з нами, і він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу, він буде розвиватися, щоб стати одним з інших вірусів, що вражають нас", – додав Райан.
Глава групи ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керкхове підкреслила, що Дельта-штам найбільш небезпечний через свою підвищену трансмісивність. Вірус удвічі перевищує показник передання початкового вірусу.
Також вона сказала, що виявлений у Колумбії штам mu, на думку вчених, може ухилятися від імунного захисту організму, що викликаний природною інфекцією або вакцинацією. Новий варіант коронавірусу вже виявлений у 39 країнах, а штам Дельта зафіксовано мінімум в 170.
За словами Райана, не має значення, чи є в нового варіанту генетичні зміни, які дозволяють йому уникнути захисту вакцин, якщо він може ефективно передаватися.
"Ми очікуємо побачити більше варіантів, таких як Дельта. Не кожен варіант означає, що небо ось-ось впаде. Кожен штам потрібно розглядати на предмет його характеристик з погляду його здатності викликати більш серйозні захворювання, його здатності до передачі і можливості уникнути вакцинації", – пояснив експерт.
Керкхове підкреслила, якби світ зробив перші кроки, щоб зупинити поширення вірусу, ситуація сьогодні могла б бути зовсім іншою.
"У нас був шанс на початку цієї пандемії. Ця пандемія не повинна бути такою жахливою", – визнала вона.