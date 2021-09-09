Кілька порад: як допомогти дитині знаходити спільну мову з однолітками

У дитячому садку та школі діти вчаться адаптуватися в соціумі. Але розвиток навичок спілкування відбувається у всіх по-різному. Одна дитина легко вливається в новий колектив, а інший не вміє першим почати діалог з хлопцями та не уявляє собі, як будувати взаємини з ними, повідомляє Креатив.

Далі кілька порад, як навчити дитину знаходити спільну мову з однолітками.

Позбавте дитину від боязкості

У спілкуванні і взаємодії з однолітками і дорослими головні перепони для дитини - боязкість та сором'язливість. Діти бояться або соромляться першими заговорити з однокласниками, взяти участь в грі, підняти руку на уроці, прочитати вірш перед усім класом. Щоб позбавити своє чадо від сором'язливості й допомогти налагодити відносини з оточуючими, необхідно підняти його самооцінку. Зробити це можна в такий спосіб:

не акцентують увагу на особистості дитини - говорите про проблему в цілому;

завжди хвалите його за прояв навичок спілкування;

давайте більше самостійності, щоб він вчився приймати власні рішення;

будьте в довірчих відносинах з дитиною, вислухайте його проблеми, допомагайте знайти рішення;

розширюйте коло спілкування (нові гуртки, секції, поїздки, прогулянки в парках і т.п.).

Формуйте доброзичливі риси характеру

Необхідно пояснити дитині якомога раніше, що взаємодія з іншими дітьми повинно ґрунтуватися на доброзичливому спілкуванні. Йому слід розуміти, що злі, агресивні взаємини не призводять ні до чого хорошого.

Практикуйте навички спілкування

Найчастіше занурюйте дітей в життєві ситуації, давайте їм різні завдання з метою навчити взаємодії з людьми. При спілкуванні з батьками, родичами та знайомими у дитини відбувається розвиток комунікаційних навичок і автоматизується здатність спілкуватися з оточуючими. А при активних взаєминах з дорослими йому буде легше знаходити спільну мову і з однолітками.

Використовуйте колективні ігри

Існує безліч ігор, в яких потрібна взаємодія дітей один з одним. Проводьте такі ігри у дворі, на майданчику, запрошуючи знайомих хлопців додому, а також під час дитячих свят.

Дотримуючись цих порад, батьки допоможуть своїй дитині навчитися спілкуватися з іншими дітьми. А вміючи з ранніх років знаходити спільну мову з однолітками, йому буде легше соціалізуватися і ставши підлітком - наприклад, при переході до іншого навчального закладу швидко адаптуватися в колективі, знайти нових друзів і налагодити взаємодію зі зміненим оточенням дорослих.