Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві

Олександр Лукашенко 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією, повідомляє Радіо Свобода.

Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.

"Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави" , – сказав він.

У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем".

"Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті" , – написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Минулого тижня Олександр Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, "ймовірно", ракетні системи С-400.

Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.

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