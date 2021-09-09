Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним у Москві
Олександр Лукашенко 9 вересня в Москві проведе з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією, повідомляє Радіо Свобода.
Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.
"Ми будуємо наші зв’язки як дві суверенні держави", – сказав він.
У білоруській опозиції називають 9 вересня "важливим і досить небезпечним днем".
"Білоруський диктатор зустрічається з Путіним. Дві основні інтриги: 1) чи підпише Лукашенко дорожню карту інтеграції; 2) чи надасть йому Кремль фінансову допомогу. Хоч би як там було, нагадаю: Лукашенко – ніхто. Усі підписані угоди будуть переглянуті", – написав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.
Минулого тижня Олександр Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії. Виступаючи 1 вересня в Бобруйську, Лукашенко заявив, що найближчим часом будуть доставлені десятки літаків і систем протиповітряної оборони, в тому числі, "ймовірно", ракетні системи С-400.
Цього місяця російські та білоруські збройні сили мають намір провести великі спільні військові навчання.
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