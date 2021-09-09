Під велосипедні доріжки поріжуть ще кілька вулиць

Кількість вулиць із велосипедною інфраструктурою збільшується шляхом зменшення простору на автомобільних дорогах та тротуарах, повідомляє 24 Канал.

На різних етапах реалізації, розробки та погодження схем перебувають 18 вулиць Києва. Про це розповiв заступник голови КМДА Александр Густелев.

"Розпочато реалізацію частини магістрального веломаршруту "Оболонь-Поділ-Центр". Так, на вул. Г. Сковороди, що є частиною веломаршруту, вже влаштовано велосипедну смугу. Вона з’єднує вул. Набережно-Хрещатицьку, де тривають роботи, та серце Подолу – пішохідну Контрактову площу. На вулиці Героїв Сталінграда в рамках капітального ремонту також влаштують двосторонні велодоріжки, що приєднаються до велодоріжок, які вже є на проспекті Степана Бандери" , – зазначив чиновник.

На вулицях Стрітенській та Пилипа Козицького реалізували нові схеми організації дорожнього руху зі спільним рухом велосипедистів та автотранспорту з обмеженням дозволеної швидкості до 30 км/год. Наразі дорожні служби завершують нанесення розмітки.

Ділянка спільного руху велосипедистів та автотранспорту на вул. Стрітенській поєднає вул. Велику Житомирську, де планується влаштування смуги руху громадського транспорту і велосипедів, та вул. Стрілецьку. Також велоінфраструктура на вул. Стрітенській з’єднається з наявною велосипедною смугою на вул. Олеся Гончара.