Помолоділа Пугачова здивувала Мережу новим іміджем

Зараз Алла Пугачова не часто відвідує світські заходи. Якщо співачка виходить у світ, це обговорюють ще кілька днів, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Максим Галкін і Алла Пугачова, які показали школу своїх дітей, відвідали прем'єрний показ серіалу "Вертинський". Вони стали найбільш обговорюваною парою червоної доріжки.

Для рідкісного виходу в світ Пугачова вибрала стильний брючний костюма в смужку. Алла Борисівна продовжує експериментувати з іміджем. Співачка перефарбувалася в попелястий блонд і тепер стала виглядати ще молодше.