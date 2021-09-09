Помолоділа Пугачова здивувала Мережу новим іміджем
Зараз Алла Пугачова не часто відвідує світські заходи. Якщо співачка виходить у світ, це обговорюють ще кілька днів, повідомляє Сегодня.
Максим Галкін і Алла Пугачова, які показали школу своїх дітей, відвідали прем'єрний показ серіалу "Вертинський". Вони стали найбільш обговорюваною парою червоної доріжки.
Для рідкісного виходу в світ Пугачова вибрала стильний брючний костюма в смужку. Алла Борисівна продовжує експериментувати з іміджем. Співачка перефарбувалася в попелястий блонд і тепер стала виглядати ще молодше.