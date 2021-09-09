Як попит на акумулятори змінює авторинок

Електрифікація транспорту змушує автовиробників нарощувати "гонку озброєнь". І вони вже не можуть обмежуватися тільки розробкою і випуском автомобілів, а змушені створювати і власні ланцюжки поставок комплектуючих, щоб уникнути їх дефіциту. Багато освоюють навіть суміжні галузі, аж до гірничодобувної промисловості, повідомляє Autoconsulting.

Перебої в ланцюжку поставок комплектуючих, пов'язані з ковіднимі обмеженнями і нинішній дефіцит мікрочіпів, вчать автовиробників ліквідувати свої вразливі місця. А щоб подібна ситуація не повторилася з акумуляторними батареями, коли попит на електромобілі досягне піку, багато компаній вже зараз починають створювати цілі промислові імперії з вертикальною інтеграцією, в основі якої може бути навіть видобуток корисних копалин. Майже, як натуральне господарство в середні століття, коли все було своє. Як все це відбувається досліджував підрозділ бізнес-аналітики Automotive компанії Ultima Media.

Не буде перебільшенням сказати, що наступне десятиліття переходу до електрифікації транспорту може стати найглибшим потрясінням в історії автомобільної промисловості.

Аналітики Ultima Media прогнозують, що глобальні продажі електромобілів протягом наступного десятиліття будуть рости на 21% в рік. А зростання виробництва і ємності акумуляторів повинен бути ще вище. Адже ємність акумулятора в кіловат-годинах (KWh), необхідна для кожного транспортного засобу, також зросте. Середня ємність акумуляторної батареї транспортного засобу протягом наступного десятиліття буде збільшуватися на 3% в рік. Паралельно повинен йти процес падіння цін на батареї і збільшення пробігу на одній зарядці. Тому, прогнозується, що, хоча попит на акумулятори виросте з 330 ГВт-год у 2020 році до 2180 ГВт-год у 2030 році, виробничі потужності з випуску акумуляторів виростуть за той же період ще більше - з 475 ГВт-год до 2854 ГВт- ч.

Вартість акумуляторної батареї (АКБ) на сьогоднішній день становить 30-40% ціни електромобіля. Щоб конкурувати з автомобілями з ДВС, батареї для електрокарів повинні коштувати менше $ 100 за кіловат-годину (кВт-ч). Але в ціні АКБ ключову роль відіграють витрати на логістику і поставки, оскільки батареї важкі, дорогі і їх складно переміщати через різних правил перевезення небезпечних вантажів. Не кажучи вже про те, що завжди є ризик (як ми тепер знаємо) опинитися в ситуації закритих кордонів або глобального світового дефіциту. Саме тому автовиробники не тільки створюють власні ланцюжки поставок, а часто освоюють не тільки суміжні, але і абсолютно нові для себе галузі.

Аналітиками Ultima Media було підраховано, що вся європейська ланцюжок поставок акумуляторів, наприклад, від сировини до переробки, буде коштувати до 250 мільярдів євро в рік. А також може створити по всьому ЄС 4 мільйони робочих місць.

Ще в грудні 2019 року Audi і Umicore оголосили про «замкнутій системі» для кобальту і нікелю. Зі старих АКБ витягуються і відновлюються рідкісні елементи, які можуть бути використані в новій батареї. У компанії заявили, що більше 90% кобальту і нікелю в акумуляторах для Audi e-tron можна утилізувати і переробляти.

BMW Group також сформувала спільний технологічний консорціум зі шведською Umicore. Остання також працює з LG Chem. Крім того, в Audi, як і в Tesla, збирають акумулятори на тому ж заводі, де роблять і сам автомобіль.

BMW організовує свої ланцюжка поставок навколо місцевого виробництва літій-іонних акумуляторів у всіх регіонах, де це можливо. Також компанією було підписано кілька угод з постачальниками акумуляторів, включаючи CATL, Samsung SDI і Northvolt. З останньої і розробником катодних матеріалів для АКБ Umicore BMW Group сформувала спільний технологічний консорціум. В їх планах - переробка АКБ. BMW також підписала контракт на закупівлю кобальту на австралійських рудниках Glencore. А вже в нинішньому 2021 році компанія планує виробляти силові агрегати для електромобілів п'ятого покоління без використання рідкоземельних металів.

Компанія BYD (Build Your Dreams), розташована в Шеньчжені, Китай, є унікальною в автомобільній галузі. Будучи автомобільним OEM-виробником, який виробляє електромобілі і автобуси, а також - власні акумуляторні елементи для транспортних засобів і накопичувачів енергії. BYD вже є постачальником для інших OEM-виробників. І BYD має «вертикально інтегровану» модель, до якої все більше рухається Tesla. У листопаді 2018 року BYD підписав контракт на закупівлю катодних матеріалів для літій-іонних акумуляторів у китайської компанії Beijing Easpring. У 2020 році компанія згрупувала ряд дочірніх компаній під Fudi Industry, включаючи її акумуляторну підрозділ постачальників BYD Lithium Battery Co, як бренд, через який воно має намір продавати акумуляторні елементи і технології іншим виробникам устаткування. BYD також співпрацює з OEM-виробниками в спільних підприємствах.

У тому числі з Toyota і Changan Auto на заводах з виробництва акумуляторів. Також є угоди по АКБ з Toyota і Changan, Great Wall Motor, Dongfeng Motor, Chery Auto, NIO і Xpeng Motors. BYD присутні не тільки в Китаї, але і в Європі. І ця стратегія може бути прикладом для наслідування, так як мінімізує ризики.

Ford нещодавно оголосив про створення спільного підприємства з південнокорейською SK Innovation в Північній Америці. До 2030 року вони мають намір мати кращі АКБ, що також може означати, що їх будуть поставляти іншим OEM-виробникам. GM і Ford, інвестують у виробничі потужності електромобілів в Канаді і Мексиці. Очікується, що Ultium від GM також буде продавати АКБ іншим брендам.

Great Wall створила власний підрозділ акумуляторних батарей SVOLT, який інвестує в нові підприємства в Азії і Європі.

У Nissan були ексклюзивні відносини з поставки акумуляторів через спільне підприємство AESC з японською NEC, коли Nissan запустив Leaf EV в 2008 році. Але менш, ніж через десять років AESC перестала бути найдешевшим або кращим постачальником акумуляторів. Тому, в 2016 році Nissan разом з NEC продав свій контрольний пакет акцій китайської Envision. У 2019 м у Nissan залишилося тільки 25% акцій.

Tesla раніше мала ексклюзивну домовленість щодо поставок осередків з Panasonic. Спільно вони побудували Gigafactory 1 недалеко від Ріно, Невада. Однак, навіть в цьому випадку Panasonic не забезпечив необхідний рівень виробництва. Тому зараз, на своїй Gigafactory 3 в Шанхаї Tesla тимчасово використовує акумулятори LG Chem. А також - домовилася про постачання АКБ з CATL, для електромобілів, побудованих в Азії. Вже запущено пілотне виробництво виробничих ліній у Фремонт, Каліфорнія. Також є плани по виробництву акумуляторів на заводі в Остіні, штат Техас, і новому заводі в Німеччині в Грюнхайде, недалеко від Берліна.

Tesla крім цього планує розробити власні осередки для диверсифікації своєї бази поставок. А ще Tesla веде переговори про покупку кобальту у Glencore. спеціально для заводу Tesla в Шанхаї. Крім того, Tesla оголосила про придбання Maxwell Technologies ще в 2019 році, а Ілон Маск в той час припустив, що компанія може увійти в гірничодобувний бізнес, щоб забезпечити його досить швидке масштабування. У Tesla у вересні 2020 року підтвердили, що мають намір зайнятися видобутком літію в Північній Америці.

Toyota створила спільне підприємство з Panasonic, одночасно підписуючи угоди з CATL. Toyota разом з Panasonic має більше 1000 патентів на твердотільні батареї, які, як вони стверджують, можуть скоротіть час зарядки приблизно до 10 хвилин. Toyota пообіцяла, що така батарея буде близька до комерціалізації в 2021 році і стане встановлюватися на її автомобілі вже в 2025 році.

Інші виробники, включаючи Nissan і Volkswagen, також інвестують в цю технологію. Volkswagen інвестував 300 мільйонів доларів у QuantumScope - американську компанію, що спеціалізується на твердотільних батареях.

Volkswagen використовував виключно акумулятори Samsung SDI для своїх попередніх поколінь електромобілів, таких як e-Golf. Але надзвичайно амбітні плани щодо електромобілів, включаючи платформу MEB і модельний ряд ID, змусили VW диверсифікувати закупівлю акумуляторів і поставку ковальських виробів. Були підписані угоди з LG Chem, Samsung SDI і SKI на виробництво в Європі, з CATL - для Китаю і з SKI - для Північної Америки з 2022 року. VW також підписав угоду зі шведською Northvolt і купив 20% її акцій в планованому спільному підприємстві з виробництва акумуляторних батарей в Зальцгиттере, Німеччина.

До 2030 року в Європі у Volkswagen Group буде шість заводів з виробничою потужністю по 40 ГВтч кожен.

Щоб забезпечити АКБ автомобільний ринок, виробники акумуляторів і стартапи оголосили про будівництво ще понад 80 нових гігафабрік по всьому світу з виробництва літій-іонних елементів і батарей. Європа, хоча і далеко відстає від Китаю і Азія в виробництві акумуляторів, збирається стати великим гравцем з найбільшою кількістю анонсів нових гігафабрік. США і Північна Америка відстали але також налаштовані на зростання.

Близько 74% поточних виробничих потужностей по виробництву акумуляторних елементів знаходиться в Азії, і це домінування, ймовірно, продовжиться. В даний час близько 13% потужностей знаходиться в Європі і 10% в США (велика частина яких в даний час є спільним підприємством Tesla і Panasonic). Китай розширює свою базу ще більше і, ймовірно, буде відігравати провідну роль у глобальній ланцюжку поставок акумуляторів і готових електромобілів.

В Ultima Media прогнозують, що кількість заводів в Європі збільшиться більш ніж удвічі. Частка потужностей з 15% в 2020 р зросте до 33% до 2030 р і вийде на потужність 950 ГВтч. Ємність в Азії, тим часом, очікується збільшиться до 1 620 ГВтч.

Станом на 2020 рік в Європі налічувалося 14 гігафабрік з виробництва акумуляторів. Зараз за оцінками експертів вже близько 33 нових заводів оголошені або будуються. Немає ніяких гарантій, що всі оголошені гігафабрікі стануть реальністю, або що амбітні цілі щодо ємності акумуляторів, які поставили багато постачальників АКБ, будуть досяжні. Ці заводи вимагають величезних капіталовкладень, і вони залежні від швидко мінливих технологіях. Рентабельність таких операцій також далеко не ясна, вважають аналітики Ultima Media.