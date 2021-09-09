В Україні закінчується термін придатності мільйонів доз вакцин

Щоб не викидати десятки і сотні тисяч доз досі дефіцитних у багатьох країнах вакцин проти COVID-19, Міністерство охорони здоров'я намагається максимально використовувати партії, у яких добігає кінця термін придатності, повідомляє Ліга.net.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

На обласних складах зараз ~3 млн доз британсько-шведської Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria): термін придатності цього обсягу препарату закінчується в жовтні та листопаді. Крім того, є ~1,1 млн доз німецько-американської Pfizer-BioNTech (Comirnaty), чий термін придатності – від кінця листопада до кінця 2021 року.

З огляду на те, що в Україні щодня роблять "в середньому 120-150 тисяч щеплень" на добу, говорить Кузін, вказану вище кількість доз нібито реально використати до кінця терміну придатності.

За словами чиновника, МОЗ рекомендує мінімальний вказаний виробниками вакцин і медрегуляторами інтервал між дозами – щоб встигнути захистити якомога більше громадян перед осінньою хвилею коронавірусу.

Кузін визнав, що близько 3000 пунктів щеплення в Україні зараз "не досягають навіть мінімально рекомендованої кількості проведених вакцинацій". Водночас він запевнив, що "жодна доза з вичерпаним терміном придатності не буде використана на території України".

Щоб втрати вакцин були меншими, МОЗ перерозподіляє партії між регіонами:

"Якщо в якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаною до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється до тих, де вона використовується активніше".