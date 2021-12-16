Розпочався новий навчальний рік. У когось діти пішли в перший клас, у когось - у випускний. Хтось вступив до вузу. Всі ці події пов'язані з переживаннями не тільки для батьків, але в першу чергу для самих дітей, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Украина.

Як підтримати нервову систему, зняти тривожність і підняти успішність? Просто, якщо знати про три головних помічники. Їх назвала у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Топ-3 незамінних помічника для нервової системи

Магній - нормалізує сон, знижує дратівливість, тривожність і підвищену стомлюваність. Якщо у дитини синдром гіперактивності, магній - в допомогу. Лецитин - фосфоліпід, забезпечує стійку роботу нервової системи, покращує роботу мозку, дає енергію. Бджолиний пилок - містить практично всі найважливіші життєво необхідні компоненти: 18 амінокислот, вітаміни, 46 біоелементів, ферменти. Пилок підвищує фізичну витривалість, надає підтримку імунній і нервовій системі.

Додайте до цієї "групи підтримки" здоровий сон, фізичну активність - і ваша дитина буде із задоволенням ходити в школу і показувати високі результати.

Ці ж добавки дуже рекомендуют тривожним батькам. Приймайте магній, лецитин і бджолиний пилок разом з дитиною - і у вашій родині буде спокій та взаєморозуміння.



