"Дівчина Бонда" Куриленко кардинально змінила імідж

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала новий імідж. Знаменитість перефарбувала волосся в більш світлий і ніжний колір, повідомляє Обозреватель.

Також кінозірка зробила чубчик набік. Відповідні фото Куриленко опублікувала на сторінці в Instagram. ﻿Голлівудська актриса, сидячи в салоні краси, зробила селфі, на якому засвітилася з новим кольором волосся і чубчиком. Вона позувала без макіяжу і зазначила, що залишилася дуже задоволеною новим іміджем.

"Мені так подобається мій новий колір волосся!" – підписала кадри знаменитість.

Новий імідж Куриленко. Джерело: instagram.com/olgakurylenkoofficial