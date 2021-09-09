"Дівчина Бонда" Куриленко кардинально змінила імідж
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала новий імідж. Знаменитість перефарбувала волосся в більш світлий і ніжний колір, повідомляє Обозреватель.
Також кінозірка зробила чубчик набік. Відповідні фото Куриленко опублікувала на сторінці в Instagram. Голлівудська актриса, сидячи в салоні краси, зробила селфі, на якому засвітилася з новим кольором волосся і чубчиком. Вона позувала без макіяжу і зазначила, що залишилася дуже задоволеною новим іміджем.
"Мені так подобається мій новий колір волосся!" – підписала кадри знаменитість.