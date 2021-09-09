Талібан заборонив афганцям протестувати без дозволу

Ісламістський радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вуличні протести. Про це йдеться в першій офіційній заяві міністерства внутрішніх справ в уряді під керуванням "Талібану", яка була поширена в середу, 8 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що порушників і організаторів протестів каратимуть.

Відтепер організатори протестів повинні заздалегідь, не пізніше ніж за 24 години, повідомляти міністерству юстиції причину проведення акції протестів, її місце і час, а також гасла, які передбачається використовувати. Причиною для заборони були названі порушення громадського порядку, спричинені протестами проти "Талібану", які пройшли в останні дні. У Кабулі і Гераті таліби розганяли протести пострілами в повітря, повідомляється і про загиблих.