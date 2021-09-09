Заробітчанам не радять подавати декларацію про доходи в Україні

Українці, які отримали офіційний дохід і оплатили всі податки за кордоном, не можуть офіційно задекларувати ці кошти у себе на батьківщині без подвійного оподаткування, повідомляє UBR.

Про це розповіла податковий консультант, генеральний директор компанії "Е. С. Консалтинг" Олександра Томашевська.

У зв'язці з податковою амністією, додає вона, ця прогалина в законі "злить особливо, так як фактично дискримінує тих, хто платить податки, а не тих, хто їх не платить".

Всьому виною пункт 13.5 статті 13 Податкового кодексу, який твердить, що для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від держорганів іншої країни і надати довідку про суму сплаченого збору, а також про базу або об'єкт оподаткування.

Але, як зазначає Томашевська, більшість податкових органів інших країн не видають такий документ, з такою деталізацією. Є довідка про доходи і утримані податки від роботодавця-нерезидента.

"Фактично тим, хто легально працював за кордоном, в Україні ми не можемо рекомендувати подачу декларації, незважаючи на сплату всіх податків відповідно до законодавства і бажання доплатити військовий збір. Бо немає легалізованої довідки", - резюмувала неподаткових експерт.

Таким чином, якщо українець офіційно отримував зарплату в іншій країні, в тій же Польщі, Німеччини або США, і навіть якщо всі податки були утримані при виплаті, то доплатити рідній державі все ж доведеться.