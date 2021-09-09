КНДР провела військовий парад: Кім Чен Ин не виголосив промову

У ніч на 9 вересня в Пхеньяні пройшов військовий парад на честь 73-й річниці заснування КНДР. Глава Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за парадом, але промову не виголосив, повідомляє Обозреватель.

Замість лідера до солдатів звернувся секретар парткому Лі Іль Хван.

Він пообіцяв всіляко нарощувати "народну армію" і поставити оборонну промисловість "на високу і модернізовану основу".

Військовий чиновник на умовах анонімності розповів, що цей парад був проведений в меншому масштабі, ніж попередні, що проводилися в січні цього року і в жовтні минулого року.

"Схоже, що парад тривав близько години, і в ньому брала участь менша кількість військ і техніки. Я думаю, що парад був в основному для внутрішньої аудиторії, а не для передачі повідомлень в США або Південну Корею" , – додав він.

За словами джерела, в цей раз КНДР не представила нового стратегічного озброєння.

Військовий парад у КНДР пройшов уночі. Джерело: yna.co.kr

Парад був в основному для внутрішньої аудиторії. Джерело: yna.co.kr

За його словами, сільськогосподарський сектор не виконав поставлені завдання через тайфуни, які викликали масштабні повені минулого року.