Пілот літака пролетів крізь два автомобільних тунеля

Даріо Коста встановив рекорд відразу в п'яти категоріях, повідомляє Автоцентр.

Італійський пілот-екстремал і каскадер з команди Red Bull Даріо Коста, відомий своїми неймовірно сміливими трюками, продовжує втілювати мрії в реальність. На цей раз він здійснив політ через систему автомобільних тунелів в Туреччині, тим самим відкривши нову главу в історії авіації.

На модернізованому гоночному літаку Zivko Edge 540 Коста пролетів під склепінням двох тунелів. В цілому він подолав 2260 км із середньою швидкістю 245 км/год. На це гонщику знадобилося менше 44 секунд. Однак в рекордний залік пішов тільки другий відрізок протяжністю 1730 м.

Виконання трюку вимагало від пілота максимальної концентрації і блискавичної реакції. Йому потрібно було чітко витримувати відстань до асфальту і купола тунелю, щоб не зачепити їх крилами і хвостом. Зі своїм завданням льотчик впорався відмінно. Він зайняв позицію з розрахунку 1 м до дороги і 3,5 м - від крил до стін. Цього цілком вистачило, щоб завершити політ без проблем.

За словами Даріо Коста, найскладніше було пройти ділянку між тунелями, так як сильний боковий вітер збивав його з заданої траєкторії, і літак міг не вписатися в наступний отвір. Але досвід і сильне бажання перемогти дали свої плоди. Трюк вдалося завершити віртуозно, а реакція пілота у фінальній точці стала відмінною кульмінацією цієї події.

Пілот Red Bull потрапив в Книгу рекордів Гіннеса відразу в декількох категоріях. Цей феєричний політ став найдовшим в тунелі, пройденим літаком, а також найдовшим польотом під твердим перешкодою. Також його внесли, як перший політ літака через тунель, перший зліт літака з тунелю і перший політ літака через два тунелі.