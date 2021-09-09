Разумков підтримав створення слідчої комісії по "вагнерівцям"

Створення тимчасової слідчої комісії з членів парламенту щодо розслідування скандалу з операцією щодо затримання членів так званої «приватної військової компанії «Вагнер» ("Вагнергейту") є необхідним, повідомляє Слово і діло.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Якщо ми говоримо про ТСК з будь-якого питання, якщо є голоси, якщо фракції делегують своїх народних депутатів для роботи, я вважаю, що в цьому нічого поганого немає. Об'єктивне розслідування точно необхідно. Якщо до цього може приєднатися Верховна Рада, не бачу проблем" , - сказав він.

Разумков додав, що він довіряє інформації телеканалу CNN про те, що українські спецслужби готували операцію із затримання "вагнерівців". На його думку, це було і так ясно, але варто не тільки ознайомитися з розслідуванням журналістів, а й почути офіційну інформацію.

"Все-таки це розслідування журналістів. Треба почути офіційну позицію, як насправді і що відбувалося. Я розумію, що там є питання таємниці, але якраз ТСК дозволяє промовляти ті чи інші аспекти операції в закритому режимі, таємному режимі" , - зазначив він.

Нагадаємо, 8 вересня американський телеканал CNN опублікував сюжет﻿ про розслідування скандалу зі зривом операції із затримання бойовиків «ПВК Вагнера».