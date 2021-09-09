У Хмельницькому через масове отруєння дітей школу перевели на "дистанційку"

В одній зі шкіл Хмельницького отруїлися п'ять учнів. Навчальний заклад вирішили перевести на дистанційне навчання із 9 вересня, повідомляє РБК-Україна.

З метою ліквідації спалаху та стабілізації епідеміологічної ситуації, до отримання результатів лабораторних досліджень роботу харчоблоку у школі призупинили.

"Освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання" , - йдеться в повідомленні Департамент освіти і науки Хмельницької міськради.

До лікарень потрапили п'ять дітей із попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція. Гострий гастроентероколіт неясної етіології". Крім того, у однієї дитини підтверджено COVID-19.

Держпроспоживслужба відібрала на лабораторні дослідження питну воду, продукти, готові страви (добові проби), змиви з холодильного та технологічного обладнання, інвентаря, посуду. Персонал (11 осіб) лабораторно обстежують на кишкову групу інфекцій та стафілокок.

Раніше повідомлялося, що через отруєння слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

Автор: Інна Собора