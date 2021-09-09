Бабине літо і перший сніг: детальний прогноз на осінь

Нинішнє вересневе потепління після заморозків не є бабиним літом – воно ще попереду. До кінця місяця погода в Україні буде комфортною, а далі метеорологи обіцяють дощі в жовтні й мороз у листопаді, повідомляє Обозреватель.

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Поки ж українці можуть насолоджуватися хвилею осіннього тепла вдень, але не забувати про прохолоду вночі. Про це йдеться у прогнозі на осінь-2021, який склали офіційні та народні українські синоптики.

За словами фахівчині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, найближчими днями температура повітря на півдні підскочить до +26… +27, на решті території встановляться +20… +25.

"Початок вересня був холодним, а тепер знову все стало на свої місця. І класичне бабине літо ще попереду. Такий період тепла також може бути наприкінці вересня – на початку жовтня" , – зазначила вона в коментарі ТСН.

Наступного тижня суттєвого зниження температури повітря в Україні не очікують. Проте попереджають про можливі локальні дощі.

Прогнозувати погоду далі в Укргідрометцентрі не беруться, натомість це роблять нефахівці, звертаючись до народних прикмет.

"Якщо на Покрову (14 жовтня) відлітали перелітні птахи, то осінь обіцяє бути короткою. Якщо у вересні був грім – має бути теплою" , – підкреслила наукова співробітниця Національного музею народної архітектури та побуту України Аліса Шрамко.

Прогноз народного синоптика

Детальніше погоду взявся спрогнозувати народний синоптик Леонід Горбань. Для цього він використовує старовинну методику – Брюсов календар. Точність розрахунків становить до 75%.

Трохи дощів до кінця вересня

Зазначається, що до 20 числа у країні похолодає – температура вдень +10... +12. До того ж очікуються дощі. Упродовж 21-23 вересня небо проясниться, вдень потеплішає до +17… +19. А наприкінці місяця знову настане суха прохолода, вночі очікується +5 градусів.

Бабине літо в жовтні

За словами синоптиків, холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом у середині місяця. Проте під кінець засмутить сильними опадами й нічними морозами.

Прохолода прийде вже з перших днів і посилиться холодними дощами 4-5 числа. До кінця першої декади місяця потеплішає, а до середини погода стане майже вересневою – вдень до +20, сухо і сонячно. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, виявиться найтеплішим днем місяця – стовпчики термометрів підскочать вище +20.

Але через день-два погода різко зміниться: температура впаде більш ніж на 10 градусів, до +6… +8 вдень, налетять холодні дощі, до 20 жовтня на півночі й сході країни можуть бути нічні заморозки.

Синоптик зазначає, що глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон із півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві-три ночі може бути до -7. Опадів цими днями не очікується. До кінця місяця знову потеплішає до +8… +10 вдень, але ненадовго.

Листопад буде майже зимовим

Горбань прогнозує, що останній місяць осені розпочнеться холодними дощами, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. До кінця першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близькою до нуля або трохи вищою.

В середині місяця потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Другий очікується 24-25 листопада і він може затриматися до зими. Адже у 20-числах невеликі морози повернуться і така погода без опадів триватиме до кінця листопада.

На погоду впливатиме феномен Ла-Нінья

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух підкреслила, що погода восени 2021 року в Україні буде близькою до класичної. За її словами, суттєву роль у формуванні атмосферних процесів гратиме погодний феномен Ла-Нінья. Він викликає охолодження поверхні океану в центральній і східній частинах екваторіальної акваторії Тихого океану, що призводить до змін тропічної циркуляції атмосфери, а саме вітру, тиску й опадів.

"Оочікується, що осінь 2021 року в Україні буде теплою, а температура повітря відповідатиме кліматичній нормі, тобто середнім багаторічним значенням, які спостерігалися протягом останніх 30 років з 1991 по 2020-й. Такий термічний режим буде обумовлений переважанням антициклонної погоди, яка характерна для України протягом цього сезону, особливо в першій половині" , – пояснила кліматологиня.

Джерело: "Сьогодні"

Водночас додала: це не означає, що територією країни не переміщатимуться холодні фронти, і температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Такі процеси також можливі, особливо в другій половині осені, однак вони можуть спостерігатися рідше, ніж зазвичай. Разом із тим випадатимуть опади, переважно у вигляді дощу, ймовірні тумани й ожеледь.

Так, Балабух і Горбань обіцяють погожий вересень, сирі холодні останні дні жовтня і похмурий листопад. Проте кліматолог оптимістичніша щодо погоди в жовтні: майже весь місяць, за її оцінкою, очікується не дуже холодним і більш сухим, ніж мокрим.