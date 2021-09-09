У двох областях перевищено показники COVID-госпіталізації

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 9 вересня, в Україні загалом перевищений рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 76. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (206), Луганській області (168) і Києві (122).

Також у Закарпатській і Львівській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Закарпатській області 50,8% при нормі не більше 50%, у Львівській - 62,3%.

В Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше 4% для "зеленої" зони цей показник становить 5,4%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,4%), Запорізькій (8,6%) і Харківській (7,7%) областях.

Відзначимо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину.