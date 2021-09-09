СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів на Харківщині

Служба безпеки України викрила чергову схему підробки результатів ПЛР-тестів на Харківщині. Зловмисники вносили недостовірну інформацію у додаток «Дій вдома». Серед клієнтів були й ті, хто мали позитивний результат на COVID-19, що могло спричинити поширення пандемії.

Про це повідомила пресслужба СБУ﻿.

Організували оборудку працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства. Туроператор пропонував «послугу» громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування, зазначили в СБУ.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

фото СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.