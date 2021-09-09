"Слуги" розповіли, чи підтримають відставку спікера Разумкова

Депутатів від "Слуги народу" запитали, чи підтримають вони відставку Дмитра Разумкова. Чутки про те, що її готує Офіс президента як помсту за незалежну позицію спікера з багатьох питань, ходять все більш наполегливі, повідомляє Страна.UA.

Депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев вважає, що Разумков "на своєму місці", а найближчим часом не варто очікувати підняття питання про його відставку.

"Я думаю, він на своєму місці. Поки що це питання ми розглядати не будемо" , - сказав він.

Данило Гетманцев

Нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова думає, що питання про відставку повинен підіймати не окремий депутат, а ціла фракція або навіть Рада.

"Я думаю, що це питання має піднімати фракція і взагалі Верховна Рада. Будемо дивитися, як голосувати. Я зараз не готова обговорювати це питання. Я навіть його не ставила" , - пояснює вона.

Галина Третьякова. Фото: прес-служба Слуги народу / Facebook

Її колега по партії Олексій Жмеренецький розповів, що питання про роботу Разумкова висить в повітрі вже понад рік. При цьому нардеп вважає, що потенційна відставка спікера Ради всього лише чутки.

"Знаєте, про це говорять, напевно, два роки. Ну або півтора року з тих пір, коли Разумков став дуже старанно, скажімо так, стежити за дотриманням регламенту. Багатьом це не подобалося, хотілося щось швидко приймати і так далі. Я думаю, що поки ці розмови не перетворилися в якісь рішення фракції, комітетів, якісь проєкт чи постанову, немає сенсу навіть ці чутки коментувати ", - відзначає він.

Олексій Жмеренецький. Фото: facebook.com/alexzhmer

Микола Тищенко, депутат від фракції "Слуга народу", повідомив, що попри дружні відносини з Разумковим, вважає його дії некоректними.

"Я вважаю, що Дмитро Разумков чинить некоректно щодо своєї команди, в якій він починав політичну діяльність. В принципі у мене з Дмитром дуже хороші дружні відносини. Але те, що він сьогодні робить в парламенті і публічно, я вважаю це некоректним. Якщо ти виходиш в площину самостійної політичної кар'єри, ти повинен про це заявити і сказати. Я хочу йому сказати про це в очі: "Діма, треба закінчувати. Визначся і будь чоловіком" , - заявив він.

Втім, його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк стверджує що у Разумкова виходить знайти підхід до будь-якої партії.

"Я думаю, що Дмитро Разумков на своєму місці. Він хороший, збалансований, інтелігентний. Це людина, яка може знайти підхід і взаєморозуміння з усіма фракціями. Тому, я думаю, як спікер він повністю на своєму місці" , - стверджує вона.

Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96

Віталій Безгін, нардеп від партії "Слуга народу" запевняє, що у відставці Разумкова може бути політичний інтерес окремих осіб. Однак, в найближчому майбутньому це навряд чи станеться.

"Ніяка інформація зараз нічим не підтверджується. Вважаю виключно, що може бути багато суб'єктів, які в цьому політично зацікавлені. При цьому думаю, що нічого подібного зараз не відбудеться і відбуватися не буде" , - говорить він.

Віталій Безгін. Фото: facebook.com/BezginVitalik

А ось його колега по фракції Єлизавета Богуцька не впевнена щодо майбутнього Разумкова, але точно знає, що все в парламенті "тимчасово".

"Зараз він на своєму місці, а як далі буде не знаю. Ми всі тимчасові на своїх місцях" , - вважає вона.

Єлизавета Богуцька. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

Юрій Камельчук, нардеп від "Слуги народу", впевнений, що спікер Верховної Ради займає потрібну для себе осередок.

"Я вважаю, що людина на своєму місці, це точно. Тому питання неактуальне" , - стверджує він.

Юрій Камельчук. Фото: facebook нардепа

Подібної думки дотримується і його колега по фракції Олексій Устенко. За його словами, питання відставки на цю мить не підіймалося.

"Дмитро Олександрович на своєму місці. Я думаю, що поки це питання явно не піднімається. Як тільки будуть хоча б якісь чутки або фракція прийме рішення з приводу того, щоб відкликати, ми відразу вийдемо і оголосимо це", - підсумував він.