Програміст в Україні: скільки заробляє і що потрібно знати

Молоді люди все частіше і частіше кидають малоприбуткові сфери діяльності заради тієї, що "підсвічена" золотим сяйвом. Вважається, що IT забезпечить світле майбутнє кожному, хто оволодіє необхідними навичками, повідомляє УНІАН.

Як дістати щасливий квиток, і чому доля айтішника - це не паралельна реальність з рожевими єдинорогами.

Скільки заробляє програміст 2021 - офіційні дані

Спільнота програмістів DOU в червні цього року провели дослідження, в рамках якого з'ясували багато цікавих фактів про людей, які бажають стати (або вже стали) програмістами.

Статистичні дані за червень 2021. Джерело: DOU

При цьому, варто враховувати, що на рівень зарплати програміста впливає досвід роботи, обрана спеціалізація і навички (в тому числі, знання мов).

Скільки може заробляти початківець програміст - від чого залежить рівень зарплати

Сфера інформаційних технологій ділить всіх фахівців на три загальні групи: Junior, Middle і Senior. Звісно, існують ще такі страшні слова, як Interns/Trainees (умовно, стажери) або Architects (ті, хто створює проект), але ми такі крайності не розглядаємо, про це можна писати цілі книги.

За статистикою DOU, середня зарплата айтішників різних рівнів збільшилася, в середньому, на 20% і в червні 2021 виглядала так:

Графік зарплат вітчизняних айтішників. Джерело: DOU

При цьому важливо розуміти, що підвищення торкнулося, в основному, фахівців рівня Middle і вище.

Від посади також залежить рівень зарплати. Джерело: DOU

Від досвіду роботи також залежить і сума зарплати - найчастіше вона змінюється в більшу сторону між 2 і 6 роками активного перебування в професії.

Скільки отримують програмісти в Україні. Джерело: DOU

Фахівці стверджують, що ті, хто пропрацював в IT рік, можуть розраховувати на щорічне підвищення оплати праці. Суми приблизні: від 300 до 700$. Після шести років досвіду зростання зарплати сповільнюється - максимум 100$ на рік додатково.

Як потрапити в IT і яку спеціальність вибрати

На даний момент найбільш популярними професіями в сфері розробки вважаються:

DevOps-фахівці, які контролюють різні відділи роботи над проектом і автоматизують виконання їх завдань.

Системні адміністратори.

Фахівці, які працюють з великими даними - Data scientist, Data engineer, Data analyst.

Тестувальники (QA specialists).

Верстальник.

Програмістів поділяють на три основні типи залежно від спеціалізації:

Full Stack - фахівець широкого профілю.

Front-end - розробляє інтерфейс сайту і робить це за допомогою JavaScript.

Back-end - працює над "зворотною" стороною сайту і володіє такими мовами, як: Java, PHP, Perl, Python, Ruby, Node.js.

Існує окрема каста програмістів - розробники мобільних додатків. Крім того, є професії в IT, які взагалі не потребують навичок програмування: HR, Project Manager, Product Manager, Sales Manager, Business Analytics та інші.

Для того, щоб "увійти в IT", без проблем пити смузі і літати на Балі, потрібно визначитися зі спеціальністю, закінчити профільні курси (вища освіта - приємний бонус, але навряд чи вам цього вистачить), скласти резюме і опинитися в IT компанії на позиції Intern/Trainee або Junior.

Звісно, відразу вам ніхто $2000 не заплатить, але посидючість, тяга до знань, відповідальність і цілеспрямованість допоможуть починаючому айтішнику через кілька років знайти не тільки високу зарплату, але і престижну роботу.