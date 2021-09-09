За продаж ліків дітям можуть ввести кримінальну відповідальність

В Україні вже місяць діє заборона продажу лікарських засобів дітям до 14 років. Однак в Раді пропонують ввести штрафи за порушення цієї заборони, а також ініціюють введення кримінальної відповідальності, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що законопроєкт № 5123-1 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: при першому порушенні у розмірі від 6,8 тисяч гривень до 13,6 тисяч гривень, при повторному - 13,6 тисяч гривень до 23,8 тисяч гривень" , - повідомив Радуцький.

За його словами, якщо заборону на продаж ліків дітям не будуть дотримуватися, може бути введена кримінальна відповідальність.

"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини" , - наголосив нардеп.

Автор: Инна Собора