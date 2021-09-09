Імпортному газу знайшли заміну: біометан в Україні

В Україні збираються закрити юридичну "діру" і дати офіційне визначення терміну "біометан" в законі про альтернативні види палива. Це дозволить налагодити виробництво біометану в нашій країні і в перспективі помітно скоротити імпорт природного газу, повідомляє Обозреватель.

Також в Україні планують створити реєстр біометану. Про це йдеться в законопроекті № 5464, який попередньо затвердили у Верховній Раді. За законопроект в першому читанні проголосували 300 нардепів.

Біометан – по суті, визначення очищеного біогазу, прийняте в європейській практиці. Його вже технічно можливо виробляти в Україні, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Єдина перешкода - відсутність законодавчої бази.

Більш того, виробники біогазу (якщо їх продукт відповідає всім нормам безпеки) вже мають право доступу до інфраструктури:

системам транспортування і розподілу газу;

газосховищ;

установкам LNG (зрідженого газу).

"У чинному законодавстві України відсутній механізм верифікації біометану для забезпечення його подальшої подачі в газотранспортну систему і відсутнє визначення поняття "біометан", - пояснили автори законопроекту.

Біогаз в Україні

Виробництво біогазу, частина якого в майбутньому можуть визнати біометаном, в Україні ведеться на 51 біогазову установку. Їх загальна потужність складає 97 МВт.

При цьому Нацплан з відновлюваної енергетики передбачав, що до кінця 2020 року в Україні потужність біогазових установок складе 290 МВт. Таким чином, Україна відстала від плану на 77%.

За 2019 рік (це останні офіційні дані) в країні виробити близько 100 млн кубометрів біогазу. Тільки 34% потенційної енергії виробленого біогазу використовували у виробництві електрики (156 ГВт * год) і тепла (128 ТДж).

Інші "зелені" ініціативи

Біокомпоненти можуть використовуватися не тільки для виробництва електро- і теплової енергії, а й в якості автомобільного палива. Тому в Україні планують ввести нові вимоги до складу бензинів вже з 1 травня 2022 року.

Обов'язковий зміст біокомпонентів в бензині хочуть встановити на рівні не менше 5%. Такі зміни передбачає законопроект № 3356-д, його вже затвердили в першому читанні.

Норми не збираються поширювати на бензин А-98, а також на паливо, яке закуповують для державних потреб. Також в Україні будуть вести державний облік виконання нових норм.

Всі ці ініціативи передбачені Директивою Європейського Парламенту та Ради про використання енергії з відновлюваних джерел. Крім того, розвиток ринку біопалива – одне із зобов'язань України перед Енергетичним співтовариство.