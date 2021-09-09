Під ВР готується до початку багатотисячний мітинг ОПЗЖ

Під Верховною Радою готується до початку багатотисячний мітинг партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомив Андрій Павловський﻿.

На площі вже є значна кількість людей, ще частина йде по Маріїнському парку до будівлі парламенту.