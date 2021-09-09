Під ВР готується до початку багатотисячний мітинг ОПЗЖ

Під ВР готується до початку багатотисячний мітинг ОПЗЖ
Фото: рада sluga-narodu.com

Під Верховною Радою готується до початку багатотисячний мітинг партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомив Андрій Павловський﻿.

На площі вже є значна кількість людей, ще частина йде по Маріїнському парку до будівлі парламенту.

Організатори анонсували на мітингу понад 6 тисяч людей. За їх словами, протестуючі виступають "за право мислити інакше і не погоджуватися з нинішнім курсом влади. За право на вибори на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. За мир. За нормальні тарифи. За чесні суди".

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