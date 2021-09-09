Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям

Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд українцям, які вакциновані від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні﻿ МОЗ.

В'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно:

надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);

пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;

залишатися на карантині в готелі (10 днів).

В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:

сертифікат про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому);