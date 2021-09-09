Гетманцев спрогнозував отримання траншу МВФ восени

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) траншу на 700 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Українська влада отримає його на початку жовтня.﻿ Про це Гетьманцев заявив журналістам у Раді.

"Україна отримає черговий транш МВФ у розмірі 700 млн доларів у першій декаді жовтня" , - сказав він.

За його словами, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все що необхідно зробити від нас, це законопроект про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін до закону про НАБУ і проект бюджету на 2022 рік, потрібно виконати" , - додав Гетманцев.

Автор: Олександр Білоус