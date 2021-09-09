Названий ідеальний річний пробіг для автомобіля

Експерти вважають, що купувати стару машину з невеликим пробігом - не найкраща ідея, повідомляє Судово-юридична газета.

Вибираючи старий автомобіль, слід звертати увагу не тільки на його вік і пробіг, а й ще на кілька елементарних речей. Серед них - в яких умовах він використовувався, скільки власників змінив, чи введений він в експлуатацію. Крім цього потрібно звернути увагу на ще один показник - скільки кілометрів він проїхав за рік.

Фахівці Carsweek відзначають, що на стан автомобіля не завжди впливає його пробіг і вік. Вони відзначають, що найкращий варіант при купівлі вживаного автомобіля - якщо він проїжджає не більше 15 000 - 20 000 км на рік.

При цьому слід звертати увагу на те, де транспортний засіб використовувалося. Якщо попередній власник їздив з дому на роботу з поїздками в сільську місцевість на вихідних, то занепокоєння може зникнути. Однак якщо автомобіль їздив тільки в місті чи по розбитих дорогах, то про його покупці варто серйозно подумати.

Стиль водіння «газ-гальмо», який активно практикується багатьма в великих містах, безумовно, пошкоджує більшу частину основних вузлів автомобіля, і вона напевно піддавалася великим навантаженням.

Авто з малим пробігом теж не рекомендується купувати. Регулярні тривалі стоянки на одному місці шкідливі для машини. У цих випадках акумулятор, шини та лакофарбове покриття, що піддається впливу сонячних променів. При тривалому перебуванні на місці виходять з ладу і різні гумові ущільнювачі.

Тому фахівці відзначають, що слід розглядати автомобілі з максимальним пробігом до 75 000 км у віці від 4 до 5 років. Це означає не більше 15 000 км на рік за умови, що автомобіль використовується не тільки в міських умовах і, отже, більшу частину часу проводить не в пробках.