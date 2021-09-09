Велике будівництво стартує для туристичної інфраструктури

Міністерство інфраструктури України розпочинає Велике будівництво у сфері туризму та курортів.

Про це повідомила пресслужба﻿ Мінінфраструктури.

Уряд на вчорашньому засіданні вніс низку змін до положень про Міністерство культури та інформаційної політики, про Державне агентство розвитку туризму та про Міністерство інфраструктури.

Відтепер до переліку основних завдань Мінінфраструктури України повертається забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері туризму та курортів. Також Державне агентство розвитку туризму України переходить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

"Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт “Мандруй Україною”, активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Олександр Кубраков, тепер потрібно на основі цих напрацювань створити умови для розбудови туристичного сектору.

"Відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку Великого будівництва. Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країни" , — розповідає Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, що у 2011 році функції формування та реалізації державної політики у сфері туризму та діяльності курортів було надано новоствореному Міністерству інфраструктури України. Проте, у 2015 ці функції були передані Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.