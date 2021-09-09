Перепис населення в Україні може "накладатися" на локдауни - Корнієнко

При підготовці до процесу перепису населення в Україні необхідно враховувати можливі збіги з локдаунами у зв'язку з ситуацією навколо поширення коронавірусної хвороби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми давно цим питанням займалися з паном Немчиновим (міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов - ред) ... Дійсно, ми не можемо нічого серйозно спланувати в країні, розробити стратегію, коли не розуміємо, які у нас є ресурси, а основний ресурс в економіці - це, все-таки, трудової. і багато інсинуацій через це: або нас 35 мільйонів, або 20, або 10, або 70. Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису - він абсолютно всесвітньо відомий і прийнятий" , - сказав Корнієнко журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

Разом з тим він підкреслив, що зараз новітні технології дозволяють "зробити це дешевше за багатьма параметрами", тому попередні розрахунки, що досягають значень в 4 млрд грн, будуть оптимізуватися з урахуванням того, що третина населення точно здатна заповнити певну анкету в онлайн-режимі.

За його словами, протягом наступного року необхідно буде провести підготовку і визначити, "що будемо робити діджитально, а що - фізично".