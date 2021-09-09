Вийшов трейлер нової української комедії "Бурштинові копи" з Аліною Паш

Вийшов перший офіційний трейлер нової української комедії "Бурштинові копи", що став дебютом в кіно для популярної української співачки Аліни Паш, повідомляє УНИАН.

Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 7 жовтня 2021 року.

За сюжетом комедії, патрульний Максим з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але коли він береться "не за ту людину", його переводять з Києва в невелике селище на Житомирщині. Там столичний полицейский зі своїм новим напарником Богданом кидають виклик бурштиновій мафії. Однак для цього Максу спочатку потрібно знайти спільну мову з колоритними місцевими копами і перемогти всесильного "Бурштинового Барона".

Але це не єдина проблема відважного патрульного – йому ще необхідно повернути довіру своєї коханої дівчини, коли на горизонті з'являється зухвала красуня.

Режисером виступила молодий український режисер Аліна Бухтіярова, яка до цього зняла мелодраматичний серіал "Після зими" і комедійний бойовик "Пограбування по-українськи" з Владом Ямою і Дашею Астаф'євою.

Головні ролі у фільмі виконали український комік і співзасновник студії "Мамахохотала" Євген Янович ("Інфоголік", "Віддана") і його колега по студії Олег Маслюк ("Інфоголік"). Також у фільмі знялася зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька і популярна співачка Аліна Паш, для якої "Бурштинові копи" стали дебютом в кіно.