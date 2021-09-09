Чоловік велика підтримка: дружина Павлика зворушила мережу сімейним фото

Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила первістка, зворушила мережу ніжною сімейною фотографією і розповіла, як чоловік допомагає їй у догляді за малюком, повідомляє РБК-Украина.

Милим знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Катерина зображена з чоловіком і сином Михайлом. Віктор тримає на руках синочка, притискаючи його до себе, а Репяхова ніжно обіймає їх обох і щасливо посміхається.

instagram.com/repyahovakate)

"Скоро три місяці, як ми батьки. Політ нормальний. Ми повністю адаптувалися. У нашій родині чітко розподілені обов'язки. Наприклад, Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоб мама Міші не була голодна, їздить за різними покупками, грає з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або потрібно попрацювати. Ну а на мамі все інше. Насправді, чоловік велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати. Хоч за фактом у чоловіка: Міша - 4 дитина, але проживає він все вперше. Наш Мішенька кожен день радує нас чимось новеньким, а ми у відповідь піклуємося і дуже любимо його" , - поділилася 27-річна Катя.

Автор: Марина Настевич