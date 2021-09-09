В Афганістані залишаються ще 159 українців — Кулеба

В Афганістані перебувають 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому, триває робота над черговими евакуаційними рейсами, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За наявною у нас інформацією, наразі на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси" , - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.