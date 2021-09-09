Тищенко силою відтягнув Лероса від трибуни Ради

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко силою відтягнув від трибуни парламенту свого колегу Гео Лерос (позафракційний, раніше також був в "СН").

Лерос тоді якраз виступав і говорив про роль Офісу президента в зриві операції по "вагнерівцям". Вочевидь, саме це й не сподобалося Тищенку.

До слова, Микола Тищенко є кумом голови ОП Андрія Єрмака.

Після невеликої бійки між Леросом й Тищенком до трибуни підбігли ще кілька опозиційних депутатів, зокрема, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), Артур Герасимов ("Європейська солідарність") та Ігор Гузь ( "За майбутнє").

Спікер ВР Дмитро Разумков намагався заспокоїти нардепів.