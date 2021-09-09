Візит Зеленського на Генасамблею ООН в США опрацьовується – Кулеба
Можливість візиту президента України Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН зараз опрацьовується, остаточного рішення поки немає. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає також можливість онлайн-виступів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
Він підкреслив, що для Зеленського завжди важливо, щоб кожен його візит був змістовним і результативним.
"Тому ми приймемо рішення про те, чи буде цей візит фізичним, чи це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН", - пояснив Кулеба.