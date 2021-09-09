Вартість робочої сили в деяких галузях зросла на 30-40%

Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у другому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вартість зросла на 13,5%, повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - на 40,0% та у сфері "Інформація та телекомунікації" - на 29,6%.

У промисловості вартість робочої сили зросла на 8,4%, у будівництві - на 10,9%, у торгівлі - на 9,8%, у транспорті - 2,1%.

У сфері "Фінансова і страхова діяльність" зростання склало 7,1%.

У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 18,5%, у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 13,8%.

У сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" вартість робочої сили впала на 2,5%.

Таким чином, зростання вартості робочої сили дещо сповільнилося у порівнянні з першим кварталом 2021 року, коли воно зросло на 18,2%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).

Автор: Олександр Білоус