Актуально і яскраво: Лера Кудрявцева продемонструвала стильний осінній образ

50-річна російська телеведуча виклала свіжий кадр у своєму акаунті Instagram, на якому постала у трендовому вбранні, повідомляє WomanEL.

Лера вибрала для чергового виходу на роботу яскраву блузу рожевого кольору і сині штани палаццо. Кудрявцева написала про свої уподобання в поході. За її словами, вона не любить холод, і не любить спеку. Для красуні найкомфортніша температура - це +25 градусів.

Шанувальники буквально завалили зірку компліментами, заявивши, що такі яскраві кольори їй безумовно дуже йдуть.