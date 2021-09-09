Стали відомі найпопулярніші автомобілі в Instagram

Британський сайт страховок confused.com провів дослідження популярності авто в Instagram. Результати виявилися досить несподіваними, повідомляє АвтоПортал.

В рамках дослідження були проаналізовані фотографії з хештегом з назвою тих чи інших марок і моделей. Виявилося, що найбільше в Instagram фото з хештегом BMW - 60 мільйонів. Друге і третє місця зайняли Audi і Mercedes-Benz.

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Найпопулярніші автобренди в Instagram:

  1. BMW;
  2. Audi;
  3. Mercedes-Benz;
  4. Subaru;
  5. Lexus;
  6. Dodge;
  7. Honda;
  8. Land Rover;
  9. Tesla;
  10. Volvo.

А ось серед моделей лідирує кросовер Audi Q8 - 224 079 фото. Далі йдуть Land Rover Defender і Range Rover Sport.

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Найпопулярніші авто в Instagram:

  1. Audi Q8;
  2. Land Rover Defender;
  3. Range Rover Sport;
  4. Dodge Challenger;
  5. Toyota Land Cruiser;
  6. Mini Clubman;
  7. Audi Q3;
  8. Audi A7;
  9. Dodge Charger;
  10. Kia Stinger.

Результати здивували, адже виявилося, що, наприклад, екзотичні суперкари особливо не популярні в Instagram. Та й у електромобілів показники невисокі - навіть Tesla займає лише 9 місце, а її моделі не потрапили в ТОП-10.

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