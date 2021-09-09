Стали відомі найпопулярніші автомобілі в Instagram
Британський сайт страховок confused.com провів дослідження популярності авто в Instagram. Результати виявилися досить несподіваними, повідомляє АвтоПортал.
В рамках дослідження були проаналізовані фотографії з хештегом з назвою тих чи інших марок і моделей. Виявилося, що найбільше в Instagram фото з хештегом BMW - 60 мільйонів. Друге і третє місця зайняли Audi і Mercedes-Benz.
Найпопулярніші автобренди в Instagram:
- BMW;
- Audi;
- Mercedes-Benz;
- Subaru;
- Lexus;
- Dodge;
- Honda;
- Land Rover;
- Tesla;
- Volvo.
А ось серед моделей лідирує кросовер Audi Q8 - 224 079 фото. Далі йдуть Land Rover Defender і Range Rover Sport.
Найпопулярніші авто в Instagram:
- Audi Q8;
- Land Rover Defender;
- Range Rover Sport;
- Dodge Challenger;
- Toyota Land Cruiser;
- Mini Clubman;
- Audi Q3;
- Audi A7;
- Dodge Charger;
- Kia Stinger.
Результати здивували, адже виявилося, що, наприклад, екзотичні суперкари особливо не популярні в Instagram. Та й у електромобілів показники невисокі - навіть Tesla займає лише 9 місце, а її моделі не потрапили в ТОП-10.