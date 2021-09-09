Стали відомі найпопулярніші автомобілі в Instagram

Британський сайт страховок confused.com провів дослідження популярності авто в Instagram. Результати виявилися досить несподіваними, повідомляє АвтоПортал.

В рамках дослідження були проаналізовані фотографії з хештегом з назвою тих чи інших марок і моделей. Виявилося, що найбільше в Instagram фото з хештегом BMW - 60 мільйонів. Друге і третє місця зайняли Audi і Mercedes-Benz.

Найпопулярніші автобренди в Instagram:

BMW; Audi; Mercedes-Benz; Subaru; Lexus; Dodge; Honda; Land Rover; Tesla; Volvo.

А ось серед моделей лідирує кросовер Audi Q8 - 224 079 фото. Далі йдуть Land Rover Defender і Range Rover Sport.

Найпопулярніші авто в Instagram:

Audi Q8; Land Rover Defender; Range Rover Sport; Dodge Challenger; Toyota Land Cruiser; Mini Clubman; Audi Q3; Audi A7; Dodge Charger; Kia Stinger.

Результати здивували, адже виявилося, що, наприклад, екзотичні суперкари особливо не популярні в Instagram. Та й у електромобілів показники невисокі - навіть Tesla займає лише 9 місце, а її моделі не потрапили в ТОП-10.