Детали допингового скандала в матче Украина - Казахстан

Футбольний клуб "Тобол" підтвердив інформацію журналіста Айдина Кожахметова про те, що у гравця команди Руслана Валіулліна знайшли допінг. Він відзначився дублем у поєдинку відбору на ЧС-2022 проти України та приніс Казахстану нічию з рахунком 2:2, повідомляє Обозреватель.

На сторінці "Тоболу" у ВКонтакте написано, що футболіст здав позитивний тест після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Жиліни". Ця зустріч відбулася 12 серпня, а протистояння з нашою збірною – 1 вересня.

"Футбольний клуб "Тобол" отримав інформацію про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов'язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Вся інформація доведена до компетентних осіб всередині клубу, зараз йде внутрішня перевірка з метою визначити, яким чином заборонені речовини могли потрапити у кров футболіста" , – заявили в команді.

Валіуллін двічі засмутив Андрія Пятова. Джерело: kazfootball.kz

Відзначається, що тест на допінг після того матчу здавав й інший учасник поєдинку проти збірної України Сергій Малий, але результати його проби не уточнюються. Валіулліну повідомили про провалене тестування перед грою відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії, тому він пропустив і цей поєдинок, і наступний проти Боснії та Герцеговини.