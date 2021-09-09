9 природних підходів до боротьби з остеопорозом і втратою кісткової маси

З віком міцність кісткової тканини слабшає - розвивається остеопороз. До факторів ризику цього захворювання відносяться: менопауза, спадковість, дефіцит кальцію і вітаміну Д. Які заходи допоможуть подбати про здоров'я кісткової тканини, повідомляє Econet.

Остеопороз - основна причина ослаблення кісток. Не можна просто ігнорувати швидку втрату кісткової маси в похилому віці. Якщо захворювання виявлено на ранній стадії, воно успішно лікується.

Як забезпечити здоров'я кісткової тканини? Фактори ризику остеопорозу

неконтрольовані

вік 50 років,

стать жіноча),

менопауза,

спадковість,

недостатню вагу,

переломи,

прийом препаратів, що викликають втрату кісткової маси,

паганий зір.

контрольовані

дефіцит кальцію,

дефіцит вітаміну Д,

надлишкове отримання тваринного білка,

зловживання кофеїном,

куріння,

зловживання спиртним,

схуднення,

надмірне споживання натрію,

збої харчової поведінки.

Стратегії боротьби з остеопорозом.

Є 2 види вправ, які сприяють нарощуванню і підтримці щільності кісткової тканини: вправи для зміцнення м'язів і з обтяженням.

Вправи для зміцнення мускулатури - це вправи на опір (підняття важких предметів, застосування еластичних стрічок, силові тренажери).

Навантаження для здоров'я кісток не повинні припускати тільки відвідування тренажерного залу, біг, штангу. Серфінг - прекрасне тренування для зміцнення кісткової тканини.

Вправи з обтяженням знаходяться в категорії кардиоупражнений. Серед них біг підтюпцем, прогулянки пішки, теніс, танці.

Вправи з низьким навантаженням: еліптичні тренажери, швидка ходьба, аеробіка з малим навантаженням. Це більш безпечна альтернатива, якщо у вас вже були переломи, у вас низька кісткова маса або ваш вік 65+.

Харчовий протокол

Введення в меню більшого обсягу фруктів і овочів, морських і деяких молочних продуктів сприяє здоров'ю кісток.

Корисно ввести в раціон продукти з високою концентрацією вітаміну К. Харчові джерела вітаміну К: зелені листові овочі, капуста, печінка, сир.

Контроль стресу. Стійкий стрес і занепокоєння (гормон стресу кортизол) шкодять здоров'ю кісток. Протистояти стресу допоможуть йога, масаж, прийом ванни, улюблені заняття.

Оптимальна вага. Якщо у вас недостатній або надмірна вага, ви маєте підвищений ризик переломів.

Мінерал Са і вітамін D відіграють ключову роль для здоров'я кісток. З роками показники гормонів падають, і організму необхідно більше Са і віт-на D, щоб сповільнити втрату кісткової маси. Жінка в період постменопаузи, яка страждає остеопорозом, і чоловік старше 70 років повинна отримувати щодня 1200 мг мінералу кальцію і 800 МО віт-на D.

Магній важливий для формування мінералів кісткової тканини. Рекомендована добова доза Mg - 420 мг для чоловіків 50+ і 320 мг для жінок 50+.

З віком вміст мелатоніну падає, що веде до дисбалансу в швидкості відновлення кісткової тканини. Прийом цього гормону перед відходом до сну позитивно відіб'ється на здоров'ї кісток. Уникати паління і алкоголю. Куріння тютюну і вживання алкоголю вважаються факторами ризику остеопорозу. Куріння збільшує ймовірність перелому, уповільнює загоєння кісток після переломів. Вживання спиртного пов'язано з ризиком перелому стегна, хребта, зап'ястя, так як впливає на здатність організму засвоювати кальцій і синтезувати вітамін D.