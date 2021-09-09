9 природних підходів до боротьби з остеопорозом і втратою кісткової маси
З віком міцність кісткової тканини слабшає - розвивається остеопороз. До факторів ризику цього захворювання відносяться: менопауза, спадковість, дефіцит кальцію і вітаміну Д. Які заходи допоможуть подбати про здоров'я кісткової тканини, повідомляє Econet.
Остеопороз - основна причина ослаблення кісток. Не можна просто ігнорувати швидку втрату кісткової маси в похилому віці. Якщо захворювання виявлено на ранній стадії, воно успішно лікується.
Як забезпечити здоров'я кісткової тканини? Фактори ризику остеопорозу
неконтрольовані
- вік 50 років,
- стать жіноча),
- менопауза,
- спадковість,
- недостатню вагу,
- переломи,
- прийом препаратів, що викликають втрату кісткової маси,
- паганий зір.
контрольовані
- дефіцит кальцію,
- дефіцит вітаміну Д,
- надлишкове отримання тваринного білка,
- зловживання кофеїном,
- куріння,
- зловживання спиртним,
- схуднення,
- надмірне споживання натрію,
- збої харчової поведінки.
Стратегії боротьби з остеопорозом.
Є 2 види вправ, які сприяють нарощуванню і підтримці щільності кісткової тканини: вправи для зміцнення м'язів і з обтяженням.
- Вправи для зміцнення мускулатури - це вправи на опір (підняття важких предметів, застосування еластичних стрічок, силові тренажери).
- Навантаження для здоров'я кісток не повинні припускати тільки відвідування тренажерного залу, біг, штангу. Серфінг - прекрасне тренування для зміцнення кісткової тканини.
- Вправи з обтяженням знаходяться в категорії кардиоупражнений. Серед них біг підтюпцем, прогулянки пішки, теніс, танці.
- Вправи з низьким навантаженням: еліптичні тренажери, швидка ходьба, аеробіка з малим навантаженням. Це більш безпечна альтернатива, якщо у вас вже були переломи, у вас низька кісткова маса або ваш вік 65+.
Харчовий протокол
Введення в меню більшого обсягу фруктів і овочів, морських і деяких молочних продуктів сприяє здоров'ю кісток.
Корисно ввести в раціон продукти з високою концентрацією вітаміну К. Харчові джерела вітаміну К: зелені листові овочі, капуста, печінка, сир.
Контроль стресу. Стійкий стрес і занепокоєння (гормон стресу кортизол) шкодять здоров'ю кісток. Протистояти стресу допоможуть йога, масаж, прийом ванни, улюблені заняття.
Оптимальна вага. Якщо у вас недостатній або надмірна вага, ви маєте підвищений ризик переломів.
Мінерал Са і вітамін D відіграють ключову роль для здоров'я кісток. З роками показники гормонів падають, і організму необхідно більше Са і віт-на D, щоб сповільнити втрату кісткової маси. Жінка в період постменопаузи, яка страждає остеопорозом, і чоловік старше 70 років повинна отримувати щодня 1200 мг мінералу кальцію і 800 МО віт-на D.
Магній важливий для формування мінералів кісткової тканини. Рекомендована добова доза Mg - 420 мг для чоловіків 50+ і 320 мг для жінок 50+.
З віком вміст мелатоніну падає, що веде до дисбалансу в швидкості відновлення кісткової тканини. Прийом цього гормону перед відходом до сну позитивно відіб'ється на здоров'ї кісток. Уникати паління і алкоголю. Куріння тютюну і вживання алкоголю вважаються факторами ризику остеопорозу. Куріння збільшує ймовірність перелому, уповільнює загоєння кісток після переломів. Вживання спиртного пов'язано з ризиком перелому стегна, хребта, зап'ястя, так як впливає на здатність організму засвоювати кальцій і синтезувати вітамін D.