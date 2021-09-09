Аеропорт Кабула почне приймати міжнародні рейси

Аеропорт Кабула (Афганістан) відновить прийом і відправку міжнародних рейсів протягом трьох днів. Про це йдеться в заяві адміністрації аеропорту, повідомляє РБК-Украина.

"Технічна комісія, що складається з афганських, турецьких і Катарських фахівців, запевнила управління цивільної авіації в тому, що протягом трьох найближчих днів Кабульський аеропорт буде готовий до міжнародних рейсів" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 вересня аеропорт Кабула відновив обслуговування деяких внутрішніх рейсів. Державна авіакомпанія Ariana Afghan Airlines виконала польоти в три афганські провінції

Автор: Тіберій Юрик