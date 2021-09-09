У збірній України розповіли про премії за матч із Францією

Українська федерація футболу заохотила команду Олександра Петракова за нічию 1:1 у відбірковому поєдинку з чемпіонами світу французами, повідомляє Сегодня.

Усі три перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова завершилися внічию – 2:2 з Казахстаном і 1:1 з Францією у відборі на ЧС-2022, а потім 1:1 у товарняку з Чехією.

Проте один із цих нічийних поєдинків для футболістів української збірної стоїть осібно. За нічию з чемпіонами світу французами на НСК "Олімпійський" керівництво УАФ пообіцяло команді преміальні.

"Так, це нам сказав президент УАФ. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу" , – сказав у коментарі Футбол NEWS Петраков

Раніше ми розповідали, скільки футболісти збірної України отримали за останні роки виступів під керівництвом попереднього наставника – Андрія Шевченка.