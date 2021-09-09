Кулеба підтвердив готовність до Нормандського саміту

Україна готова до проведення зустрічі очільників міністерств закордонних справ у Нормандському форматі та чекає підтвердження участі від Росії.﻿ Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє Деловая столица.

"Підготовка зустрічі триває, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь, нам є про що поговорити".

Кулеба розповів, що 8 вересня відбулася зустріч радників міністрів у форматі відеоконференції.