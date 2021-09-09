СБ готовий надати Україні $230 млн на боротьбу з COVID-19

Представники Світового банку зазначили, що готові виділити Україні 230 млн доларів до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила пресслужба﻿ Міністерства фінансів після зустрічі голови відомства Сергія Марченка з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

Сторони також говорили про реформу фінансового і банківського сектору, реалізацію пенсійної реформи в Україні та умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (DPL).