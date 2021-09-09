Електричний Запорожець виявився швидшим Tesla (відео)

YouTube-канал TWIN BATTERY technology опублікував відео незвичайного дрег-заїзду: в ньому взяли участь саморобний електричний ЗАЗ-965 (зібраний в Україні) і Tesla Model S в модифікації P85, повідомляє АвтоПортал.

Підсумок поєдинку: «жужик» виявився швидшим каліфорнійського ліфтбек на низьких і середніх швидкостях.

Власне, електроЗАЗ побудував автор це ж ютуб-каналу. Творець машини домігся розгону до «сотні» за 4,9 сек, однак недавно йому вдалося поліпшити результат - до 4,4 сек. На електричному «горбатому» варто привід від Nissan Leaf першого покоління.

Отже, як можна побачити в ролику, ЗАЗ взяв участь в двох дрег-заїздах проти теславской «Ескі». У перший раз саморобний електромобіль відразу після старту вирвався вперед. Наздогнати і перегнати його Model S змогла лише тоді, коли швидкість склала 110 км/год, а водій ЗАЗу перестав тиснути на газ.

У другій підхід ситуація практично повторилася - 965-й домінував, поки драйвер тиснув на акселератор. Зрівнятися з ним Tesla змогла лише на швидкості близько 130 км/год. Далі водій просто не ризикнув розганяти машину.