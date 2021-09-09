Україна вводить зелений і жовтий сертифікати вакцинації

В Україні введуть зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID. Другий з них буде виключно для внутрішнього використання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID. Жовтий сертифікат - після першої дози, обидва будуть використовуватися як внутрішні.

"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями" , - уточнив Кузін.

Автор: Сергій Новиков