Ціна на електроенергію знову обвалилася на понад 20%

Ціни на електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на фоні незначного потепління. Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", повідомляє РБК-Україна.

На 10 вересня ціна на 16% буде нижче собівартості виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії "Центренерго" складає 2,1 грн/кВт.год.

Раніше член дирекції "Центренерго" Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий лише при ціні на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.час.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

Автор: Наталія Гурковська