Тренування для пружних сідниць: вибуховий комплекс вправ

Якщо мрієте про пружні сідниці, але немає часу на тренажерний зал – тоді цей сет вправ ви точно заціните. Дивіться на відео, як накачати м'язи сідниць вдома та тренуйтеся, повідомляє 24 Канал.

На домашнє тренування у вас піде не більше, ніж 15 хвилин. А якщо ще й займатися регулярно, то й результати вас потішать швидко.

7 вправ для тренування сідниць

Класичний мостик: 30 секунд;

30 секунд; Мостик "пружинки": 30 секунд;

30 секунд; Мостик з широким положенням ніг: 30 секунд;

30 секунд; Статичний мостик 1: 30 секунд;

30 секунд; Мостик з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;

по 30 секунд на кожну ногу; Мостик "пружинки" з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;

по 30 секунд на кожну ногу; Статичний мостик 2: 30 секунд.

Поради від тренерки: усі вправи виконуйте по 30 – 45 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Вдалого тренування!