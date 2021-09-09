Тренування для пружних сідниць: вибуховий комплекс вправ
Якщо мрієте про пружні сідниці, але немає часу на тренажерний зал – тоді цей сет вправ ви точно заціните. Дивіться на відео, як накачати м'язи сідниць вдома та тренуйтеся, повідомляє 24 Канал.
На домашнє тренування у вас піде не більше, ніж 15 хвилин. А якщо ще й займатися регулярно, то й результати вас потішать швидко.
7 вправ для тренування сідниць
- Класичний мостик: 30 секунд;
- Мостик "пружинки": 30 секунд;
- Мостик з широким положенням ніг: 30 секунд;
- Статичний мостик 1: 30 секунд;
- Мостик з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;
- Мостик "пружинки" з прямою ногою: по 30 секунд на кожну ногу;
- Статичний мостик 2: 30 секунд.
Поради від тренерки: усі вправи виконуйте по 30 – 45 секунд. Відпочинок між вправами 10 – 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.
Вдалого тренування!